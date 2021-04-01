В апреле украинцев ожидают несколько нововведений

Повышение пенсионного возраста, роды по-новому, весенний призыв, перерасчет пенсий ожидаются в Украине с 1 апреля.

Женщины будут работать дольше

С 1 апреля женщинам повысят пенсионный возраст, и он будет составлять 60 лет. Напомним, в 2020 году до 1 апреля женщины уходили на пенсию в 59 лет, а с 1 апреля 2020 года – в 59 лет и 6 месяцев.

Страховой стаж, дающий право назначения пенсии по возрасту в 2021 году составляет не менее 28 лет. Ежегодно он будет расти, пока не достигнет 35 лет в 2028 году.

Электроэнергия не повысится, газ тоже

По крайней мере, с 1 апреля. Кабмин решил пока не повышать стоимость электроэнергии, мы продолжим платить по 1,68 грн/кВт.

Напомним, до 1 января нынешнего года, первые 100 кВт-ч в месяц бытовые потребители оплачивали по 90 копеек. Затем до 31 марта 2021 года тариф зафиксировали на уровне 1,68 грн за кВт-ч. На этом пока и остановились.

Что касается газа, то здесь все тоже стабильно – цена кубометра газа в апреле останется у него прежней – 6,99 грн, потребители Нафтогаз Украина заплатят в апреле 6, 86 грн за кубометр голубого топлива.

Также с 1 апреля газоснабжающие компании смогут устанавливать фиксированную цену на год. Будут действовать два тарифа: месячный и годовой, между которыми можно будет переходить в любой момент.

Конец отопительного сезона

В апреле в Украине заканчивается отопительный сезон. Как правило тепло отключают с 15 апреля, если при этом среднесуточная температура будет не менее 8 градусов тепла на протяжении трех суток.

Прописка онлайн

Ожидается, что уже в апреле регистрация места проживания в Украине будет доступна в онлайн в приложении «Дія». К слову, на данный момент, изменение прописки – самая популярная услуга в сервисных центрах.

Интересно, что прописаться можно будет и в своей и в чужой квартире, если есть согласие и подтверждение от владельцев недвижимости.

Ожидается, что владельцы жилья, смогут зарегистрироваться в нем через приложение «Дія» буквально в несколько кликов.

Если речь идет не о собственнике жилья, то зарегистрироваться получится после подтверждения владельцем. Рассчитано, что онлайн-регистрация места проживания решит проблему прописки для мужчин призывного возраста. Для регистрации места проживания в Украине мужчинам необходимо пройти процедуру снятия и постановки на учет в военкомате.

Вырастет тариф на роды

Тариф на роды повысится до 10 382 гривен. И с 1 апреля 2021 года больницы получат от государства на 2 тысячи гривен на каждую роженицу. До этого НСЗУ выделяло на роды 8 тысяч гривен.

Также изменится сумма на медицинскую помощь новорожденным. Так, сумма на уход за недоношенными младенцам весом до полутора килограммов увеличится до 113 725 гривен. За новорожденным с весом более полутора килограммов — до 25 115 гривен.

Все расходы покрывает государство, роды и медицинская помощь новорожденным в Украине входят в перечень бесплатных медицинских услуг.

Работающие пенсионеры получат перерасчет, но задним числом

Пенсии пересчитают в мае, но надбавку за отработанные два года пенсионеры получат в июне, задним числом за два месяцы, май и июнь. Чтобы произвести перерасчет, в пенсионном фонде учитывают информацию по тем пенсионерам, которые по состоянию на 1 марта официально отработали 24 месяца. Отчеты будут поданы в фискальные органы до 20 апреля, поэтому перерасчет пенсий будет произведен после 10 мая, а увидят его работающие пенсионеры в июне.

Весенний призыв

С 1 апреля в Украине стартует весенний призыв 2021. Он продлится 3 месяца.

Срочников не будут привлекать к выполнению боевых задач в районе проведения ООС. Призывники отслужат 18 или 12 месяцев. 18 месяцев — те призывники, которые не имеют полного высшего образования, и 12 — те, кто его получил.

Заперт на лов рыбы и сезон тишины

С 1 апреля будет действовать временный запрет на лов рыбы во время нереста. Запрещается использование лодок в местах нереста, промышленное рыболовство, подводная охота,

соревнования по спортивной рыбалке, добыча стройматериалов.

При этом будет разрешен любительский вылов рыбы до 3 килограмм на одного человека одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега, исключительно в разрешенных для отлова местах.

Также с 1 апреля по 15 июня в Украине действует так называемый сезон тишины. Это период массового размножения диких животных, когда им нельзя мешать выводить потомство и заботиться о нем.

С 2015 года на законодательном уровне было введено природоохранное мероприятие – сезон тишины (статья 39 закона Украины «О животном мире»). В это время в лесах и на объектах благоустройства запрещены любые мероприятия, являющиеся источником повышенного шума и беспокойства: санитарные рубки леса; запуск фейерверков; стрельба; организация ралли и других соревнований на автотранспорте.

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