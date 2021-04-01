Safe Analytics назвала “расследование лейтенанта Мутя” фейком
Safe Analytics – инвестиционная компания работающая в сфере использования больших данных для расчета статистических вероятностей на финансовых рынках.
Компания Safe Analytics заявила о своей непричастности к “Делу лейтенанта Мутя” и назвала информацию о захвате рынка криптовалют Дональдом Трампом с помощью ее аналитической платформы – неприемлемой и не соответствующей реальности.
На днях в интернете разошлась информация о расследовании “бывшего лейтенанта Юрия Мутя”, посвященного якобы планам Дональда Трампа по захвату рынка криптовалют и созданию собственного “трампкоина”.
Несмотря на полную абсурдность данного расследования, в нем фигурируют реальные компании и лица, в частности компании Cambridge Analytica и Safe Analytics, что наносит ущерб их деловой репутации.
В частности, упоминается связь компаний Cambridge Analytica и Safe Analytics, данные которых были использованы для победы Трампа на выборах в 2017 году.
В связи с распространением данного заявления, компания Safe Analytics считает необходимым уведомить о том, что вся информация, изложенная в “Деле Мутя”, касающаяся ее бренда, является фейковой и не соответствует действительности.
Safe Analytics действительно обладает большим статистическим аппаратом для исследования аудиторий инвесторами, но никогда не взаимодействовала ни с Дональдом Трампом, ни с Cambridge Analytica. А данные о том, что компания каким-либо образом причастна к колебаниями на рынке криптовалют считает преувеличенными.
“Мы действительно оперируем большими данными для прогнозирования волатильных рынков, однако никогда не были причастны ни к политике, ни к Трампу, ни к спекуляциям на рынке криптовалют. Все это полный бред”, – заявил Майкл Новицкий, управляющий партнер Safe Analytics.
Компания намерена бороться за свою репутацию и угрожает автору расследования – лейтенанту Юрию Мутю судебным разбирательством, если он не опровергает недостоверную информацию.
Как сообщили в Safe Analytics, в настоящее время Юрий Муть не выходит на связь с юристами компании и отказывается комментировать свое расследования.
Напомним, Юрий Муть – псевдоним, под которым скрывается автор разоблачительных расследований и “теорий заговоров”. Управляя закрытым телеграм каналом, он распространяет неподтвержденную информацию об участии политиков, публичных компаний и разных лиц к росту биткоина, политическим потрясениям и прочим глобальным событиям.
Safe Analytics – инвестиционная компания работающая в сфере использования больших данных для расчета статистических вероятностей на финансовых рынках.
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