Майкл ван Гервен – Димитри Ван ден Берг: прогноз и ставка на матч дартс Премьер лига (06.04.2021)

Майкл ван Гервен – Димитри Ван ден Берг, прогноз на матч дартс 06.04.2021

Майкл ван Гервен – Димитри Ван ден Берг, прогноз на матч дартс 06.04.2021

Ключевой поединок в рамках Премьер лиги PDA пройдет 6 апреля. Встречаются старые соперники Майкл ван Гервен против Димитри Ван ден Берг. Встреча пройдет в спортивном дворце «Маршалл Арена» в Милтон Кингс, игра начнется 03-50 мск. Любителям делать ставки на дартс будет интересно узнать мнение аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ о результате поединка.

Майкл ван Гервен – Димитри Ван ден Берг: коэффициенты на матч

Спортивные аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом Майкла ван Гервена. Поставить на выигрыш представителя Нидерландов можно за 1.68 (вероятность исхода 55,08 %). Победа дартсмена из Бельгии включена в линию с коэффициентом 3.80 (вероятность исхода 24,35 %). Ничейный результат принесет беттору выплату из расчета 4.50 к 1 (вероятность исхода 20,56 %).

Минусовая фора фаворита Ф1(-2,5) идет в росписи за 2.10, андердога Ф2(+ 2,5) – 1.65.

ТБ по лэгам 11,5 включен в роспись за 2.17, ТМ 11,5 – 1.61.

Майкл ван Гервен – Димитри Ван ден Берг: прогноз и анализ

Ситуация перед стартовым туром не позволяет выделить одного из фаворитов. Каждый из десяти участников будет претендовать на попадание во второй этап. Первые выводы о том, в какой форме подошли спортсмены к турниру, можно сделать после трех – четырех игр.

Майкл, по состоянию на март 2021 года, занимает третью строчку мирового рейтинга, его соперник замыкает первую десятку звезд дартс.

Подававший определенные надежды в футболе, ван Гервен перешел в новую дисциплину в возрасте 14 лет. Его дебютные схватки выпали на 2007 год, когда он впервые принял участие в PDA первенстве. Через пять сезонов, на долю голландского игрока выпал первый большой успех – он берет Мировое Гранд-При. На счету талантливого спортсмена несколько десятков титулов. Он лидирует не только в локальных чемпионатах, но и преуспевает на крупных мейджорах.

В марте Майкл принял участие в открытом первенстве Великобритании. Из пяти поединков он добился успеха в четырех. Во втором этапе он сенсационно уступил британцу Ричарду Хамфрису со счетом 11:5.

Димитри Ван ден Берг в марте выступал неудачно. Он не прошел во второй этап открытого первенства Великобритании, проиграв англичанину Вудхаусу 5:10. Серия неудач бельгийца продолжилась в соревновании World Championship. На его пути становились непреодолимыми барьерами: австриец Родригес (4:6), португалец де Соуза (4:6) и англичанин Хивер (3:6).

Димитри объясняет «черную» серию личными причинами и отсутствием нормальной психологической обстановки для тренировок.

Майкл ван Гервен – Димитри Ван ден Берг: ставка

Соперники провели между собой четыре встречи. Все выиграл дартсмен из Нидерландов. Берем П1 за 1.68. Каждая встреча заканчивалась с преимуществом в три и более лэгов – ставим Ф1 (- 2,5) за 2.10. Противники ни разу не пробили тотал в 12 лэгов. Играем ТМ 11,5 за 1.61. Схватка обещает стать напряженной и увлекательной.

Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 1.68 по линии БЕТСИТИ.