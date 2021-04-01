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17:45 01 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Коррупция в белых халатах: Как в Запорожье обирали пациентов-инвалидов

Суммы взяток исчислялись сотнями тысяч гривен.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства денег с инвалидов 1 и 2 групп за проведение нейрохирургических операций  в Городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского горсовета.

По данным следователей, коррупционную схему организовали несколько должностных лиц больницы. Они требовали деньги за бесплатные услуги (проведение операций, размещение в отдельной палате, беспрепятственное оформление документов установленного образца). Стоимость «услуг»  достигала полмиллиона гривен, все зависло от «пакета услуг».

В схеме участвовал посредник, которому пациенты или их представители передавали деньги. Для «легализации» своей деятельности злоумышленники получали от пациентов подписанные заявления о, якобы, добровольном «взносе» на развитие медицинского учреждения.

Во время передачи денег в стенах медучреждения задержан посредник. С личном кабинете задержан один из организаторов схемы.

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