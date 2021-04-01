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Главная » Украина » Общество
21:06 01 Апреля 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Прокурора из Мелитополя уложили лицом в землю после получения взятки

Скандальный правоохранитель оказался пойман на горячем.

Сегодня при получении взятки в размере 8 000 долларов США был задержан прокурор Васильевки Александр Басик.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил известный адвокат, управляющий партнер международной юридической фирмы Ярослав Гришин.

«Басик бежал, его догоняли, стреляли по авто», – поделился подробностями Гришин.

По информации адвоката, прокурор вымогал взятки у фермеров, на собственном авто выезжал в поля, блокировал сбор урожая.

Ранее мы сообщали, что в сентябре 2019 года на стоянке в Мелитополе неизвестные сожгли внедорожник Volkswagen Touareg, принадлежавший Басику.

Задержанный на взятке прокурор проживает в Мелитополе. Его супруга, Снежана Кисиличак, тоже прокурор – в Мелитопольской местной прокуратуре.

Снежанна

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