Тихановская заявила, что Крым – украинский

«Крым – украинский. Когда говоришь неопределенно – это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь дипломатическим языком…»

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что оккупированный Россией Крым принадлежит Украине.

Об этом она сказала в интервью «Европейской правде».

«Крым – украинский. Когда говоришь неопределенно – это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь дипломатическим языком. Сейчас я четко сказала, ответила на вопросы», – сказала Тихановская.

По ее словам, она готова повторить свою позицию в Киеве и ждет приглашения от украинского правительства.

«Мы хотим убедить официальную Украину … Не то чтобы убедить – хотим рассказать нашу точку зрения: чтобы режим рухнул, чтобы заставить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление – политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень много», – добавила Тихановская.

Она также рассказала, какой поддержки ждет от правительства Украины.

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