Как уговорить свою вторую половинку пойти вдвоем в секс-шоп?

Семейное счастье и взаимопонимание между супругами, по мнению психологов, базируются на тесной психоэмоциональной связи между женой и мужем, которая укрепляется регулярным и качественным сексом.

Семейное счастье и взаимопонимание между супругами, по мнению психологов, базируются на тесной психоэмоциональной связи между женой и мужем, которая укрепляется регулярным и качественным сексом. Эксперты недавно открывшегося в секс шоп в Киеве для взрослых «Tochka G» рассказали нам, что большая часть их клиентов – это именно супружеские пары любых возрастов, которые желают улучшить свою интимную жизнь и сделать ее более разнообразной.

Реализованные фантазии или измены?

Именно в неудовлетворенности интимной близостью со своей второй половинкой кроется корень большинства измен, как поиск реализации своих фантазий на стороне. Нередко именно отсутствие взаимопонимания и отказ слушать желания своего партнера приводят к агрессии, скандалам на ровном месте, обману и разводу, как к итогу полной потери эмоциональной связи между супругами.

Пять советов от эксперта

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