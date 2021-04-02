В Харькове на предприятии произошел взрыв в резервуаре: погиб человек погиб
Утром 2 апреля в Харькове произошел взрыв на предприятии по переработке семян подсолнечника на масло. В результате погиб один человек, еще один пострадал.
Утром 2 апреля в Харькове произошел взрыв на предприятии по переработке семян подсолнечника на масло. В результате погиб один человек, еще один пострадал.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
На момент прибытия спасателей на место происшествия выяснилось, что что в металлическом ангаре произошел взрыв резервуара.
«В результате взрыва данное здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 кв. м», — отметили в ведомстве.
На месте взрыва обнаружили тело работника 1997 года рождения, еще один сотрудник 1983 года рождения получил ожоги лица и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.
Пожарные локализовали огонь в 5:39. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации локальных мест горения.
Новости по теме
Чуть более половины наших соотечественников теперь черпает информацию из интернета.
Семейное счастье и взаимопонимание между супругами, по мнению психологов, базируются на тесной психоэмоциональной связи между женой и мужем, которая укрепляется регулярным и качественным сексом.
Нежелательные гости являются большой проблемой для жителей дачи или частного дома, но и в квартирах такие «гости» являются не редкостью.