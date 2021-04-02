В Харькове на предприятии произошел взрыв в резервуаре: погиб человек погиб

Утром 2 апреля в Харькове произошел взрыв на предприятии по переработке семян подсолнечника на масло. В результате погиб один человек, еще один пострадал.

Утром 2 апреля в Харькове произошел взрыв на предприятии по переработке семян подсолнечника на масло. В результате погиб один человек, еще один пострадал.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

На момент прибытия спасателей на место происшествия выяснилось, что что в металлическом ангаре произошел взрыв резервуара.

«В результате взрыва данное здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 кв. м», — отметили в ведомстве.

На месте взрыва обнаружили тело работника 1997 года рождения, еще один сотрудник 1983 года рождения получил ожоги лица и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.

Пожарные локализовали огонь в 5:39. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации локальных мест горения.