Пока Байден беседовал с Зеленским, Путин позвонил Лукашенко

Президент России Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и обсудил с ним «внешние угрозы с западного направления».

Как сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого», президенты говорили около получаса и решили, что «в интересах обеих стран – поступательное развитие интеграционных процессов и укрепление многопланового сотрудничества».

Отдельно обсудили ситуацию вокруг Беларуси и внешние угрозы, которые достаточно конкретно в последнее время звучат с западного направления (в частности со стороны Польши и США)», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор на фоне эскалации боевых действий на востоке Украины и наращивания Россией военной силы на границах.

Тэги: Путин, Лукашенко