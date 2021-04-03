Украина расширит участие ВСУ в миссиях НАТО

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сейчас настало время, когда Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО.

Украинская армия намерена присоедениться к миссии НАТО в Ираке и операции в Средиземном море. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщается на странице в Facebook Генштаба ВСУ.

По словам полковника Андрея Павелко, в планах Украины – «увеличение национального вклада в операции и миссии НАТО».

«Уже в этом году планируется привлечь первые активы в миссии НАТО в Ираке и операции НАТО «Морской охранник» в Средиземном море, а в дальнейшем – наращивать наш вклад», – рассказал Андрей Павелко.

В Генштабе напомнили, что на сегодня ВСУ принимают участие в операции НАТО в Косово и тренировочно-совещательной миссии НАТО в Афганистане.

Нынешний президент США выразил свою поддержку прогресса Украины в вопросе получения членства в НАТО.

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