Президент Аргентины заразился коронавирусом после прививки «Спутником V»
Альберто Фернандес, который в январе вакцинировался российской вакциной, получил положительный результат теста на коронавирус.
«В конце дня, после того, как у меня поднялась температура до 37,3 и появилась небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным», – написал он.
Он добавил, что, ожидая подтверждения результатов с помощью ПЦР-теста, самоизолировался и придерживается протокола. Фернандес также связался с людьми, с которыми контактировал в течение последних 48 часов.
«Надо быть очень осторожными. Прошу всех придерживаться текущих рекомендаций. Понятно, что пандемия не прошла, и мы должны продолжать заботиться о себе», – добавил президент Аргентины.
Новости по теме
COVID-отделения в израильских больницах закрывают из-за отсутствия новых больных. Это связывают с массовой вакцинацией населения в Израиле.
В Украине выявлены случаи заражения британским и южноафриканским штаммами COVID-19, которые являются более опасными.
30 марта в Украине от коронавирусной болезни умерли 407 человек. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 24 марта – тогда умерли 362 пациента.