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04:54 04 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент Аргентины заразился коронавирусом после прививки «Спутником V»

Альберто Фернандес, который в январе вакцинировался российской вакциной, получил положительный результат теста на коронавирус.

«В конце дня, после того, как у меня поднялась температура до 37,3 и появилась небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным», – написал он.

Он добавил, что, ожидая подтверждения результатов с помощью ПЦР-теста, самоизолировался и придерживается протокола. Фернандес также связался с людьми, с которыми контактировал в течение последних 48 часов.

«Надо быть очень осторожными. Прошу всех придерживаться текущих рекомендаций. Понятно, что пандемия не прошла, и мы должны продолжать заботиться о себе», – добавил президент Аргентины.

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Тэги: Аргентина, коронавирус
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