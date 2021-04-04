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05:56 04 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинского судью похитили в центре молдавской столицы

В столице Молдовы Кишиневе похитили украинского судью Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

Пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Статьи подтвердила факт похищения.

«Мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. Полицию известили в 13:15. Сейчас органы следствия выясняют обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело», – рассказала она.

Чауса подозревают в получении в августе 2016 года.

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Тэги: Молдова, похищение людей, Николай Чаус
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