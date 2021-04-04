Украинского судью похитили в центре молдавской столицы
В столице Молдовы Кишиневе похитили украинского судью Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.
Пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Статьи подтвердила факт похищения.
«Мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. Полицию известили в 13:15. Сейчас органы следствия выясняют обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело», – рассказала она.
Чауса подозревают в получении в августе 2016 года.
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В ходе осмотра спиртзавода там отсутствовало ценное оборудование. Теперь компания, приватизировавшая предприятие, подает в суд на Украину.
Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент объявления.
Судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, уличенного во взяточничестве, подал в суд на президента Молдовы Игоря Додона из-за отказа предоставить политическое убежище.