Украинский экспорт за первый квартал 2021 года вырос несмотря на пандемию

Благодаря поддержке экспортеров и бизнеса в первом квартале 2021 года в Украине наблюдается рост товарооборота и экспорта товаров, несмотря на пандемию.

«Украинский экспорт за первый квартал увеличился на 12% по сравнению с первым кварталом прошлого года, когда коронакризиса еще не было. Значительный рост экспорта наших товаров продолжает наблюдаться в Китай (+ 55%), в Великобританию (+ 38%) и в Европейский Союз (+ 17%)», – написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что в ближайшие годы правительство планирует договориться о подписании еще пяти соглашений о ЗСТ с разными странами, что должно значительно увеличить географию нашего экспорта.

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