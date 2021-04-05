Зеленский рассказал, зачем поехал в Катар

В ходе визита в Катар президент Украины Владимир Зеленский подпишет ряд коммерческо-инвестиционных договоренностей.

В ходе визита в Катар президент Украины Владимир Зеленский подпишет ряд коммерческо-инвестиционных договоренностей по расширению сотрудничества между странами. О целях визита он рассказал в интервью катарским СМИ, текст которого публикует Офис президента в понедельник, 5 апреля.

Кроме того, президент Украина намерен подписать «целый пакет двусторонних документов по углублению сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в области продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения». Также планируется подписание документов о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений.

«Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и Арабском мире в целом. Сейчас мы работаем над увеличением объемов экономического сотрудничества и расширяем взаимодействие между нашими странами во всех сферах, представляющих взаимный интерес», – отметил Зеленский.

Президент отметил, что в 2020 году двусторонний товарооборот между Украиной и Катаром вырос в два раза и составил почти 150 миллионов долларов.

По словам Зеленского, «потенциал торгово-экономического сотрудничества с Катаром может быть значительно выше».

Среди примеров возможностей двустороннего экономического роста Зеленский отметил концессию катарской компанией QTerminals украинского порта Ольвия, а также реализация внутриукраинских национальных программ для привлечения иностранных инвесторов.

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