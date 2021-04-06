Bloomberg спрогнозировал, какие экономики восстановятся быстрее всех после пандемии

После пандемии коронавируса быстрее всех в мире восстановятся экономики Соединенных Штатов Америки и Китая.

Прогнозы экспертов основываются на том, что в США и Китае наблюдаются быстрые темпы вакцинации, и правительства стран придерживаются жесткой монетарной политики.

Ожидается, что в 2021 году начнется восстановление экономики, однако некоторые страны будут отставать от лидеров постпандемического мира. Прогнозируется, что восстановление глобальной экономики будет происходить рекордными темпами, и ее рост составит рекордные за более чем 50 лет 6,9%.

Главным двигателем восстановления станут США, в то время как экономики таких стран, как Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония продолжат сокращаться. Среди развивающихся стран впереди всех будет Китай.

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