НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
04:30 06 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Бегунья из Кении побила мировой рекорд в полумарафоне

Рут Чепнгетич установила мировой рекорд в полумарафоне на турнире в Стамбуле. Она на полминуты побила предыдущий рекорд.

Чепнгетич понадобилось для преодоления дистанции 1 час, 4 минуты и 2 секунды. Прежнее достижение (1:04.31) принадлежало эфиопке Абабель Йешанех, установившей его в феврале 2020 года в ОАЭ.

26-летняя Чепнгетич побеждала на турнире по полумарафону в 2017 и 2019 годах, также кенийка является чемпионкой мира 2019 года по марафону.

Источник:
Тэги: легкая атлетика, полумарафон
Loading...

Новости по теме

Украинка включена в число лучших легкоатлеток Европы в марте

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук включена в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы в марте.

Олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг

Чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в метании молота Дильшод Назаров из Таджикистана дисквалифицирован на два года.

Украинские атлетки заразились COVID-19 на ЧЕ в Польше

После чемпионата Европы по легкой атлетике в Торуне три украинки-участницы соревнований сдали положительные тесты на коронавирус.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты