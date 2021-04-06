Бегунья из Кении побила мировой рекорд в полумарафоне
Рут Чепнгетич установила мировой рекорд в полумарафоне на турнире в Стамбуле. Она на полминуты побила предыдущий рекорд.
Чепнгетич понадобилось для преодоления дистанции 1 час, 4 минуты и 2 секунды. Прежнее достижение (1:04.31) принадлежало эфиопке Абабель Йешанех, установившей его в феврале 2020 года в ОАЭ.
26-летняя Чепнгетич побеждала на турнире по полумарафону в 2017 и 2019 годах, также кенийка является чемпионкой мира 2019 года по марафону.
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