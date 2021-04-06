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05:32 06 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США требуют от России объяснить перемещение ее войск у границ Украины

Вашингтон обратился к Москве за разъяснениями в связи с передвижением российских войск у украинских границ.

«Мы обсудили нашу обеспокоенность ростом напряженности и нарушениями режима прекращения огня с союзниками по НАТО и обратились к России за разъяснениями», – сказал представитель госдепартамента США Нед Прайс.

Такие действия, по его словам, обусловлены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины и информацией о передвижении российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму.

Он также отметил, что оценивать подобные перемещения нужно, помня о событиях 2014 года в Украине.

«Контекст имеет значение», – добавил Прайс.

Позже в понедельник представитель Государственного департамента заявил Reuters, что США «открыты для взаимодействия с Москвой» по ситуации, назвав «достоверными» сообщения о перемещении российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму.

«Мы призываем Россию воздержаться от эскалационных действий», – сказал спикер.

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Тэги: Украина, США, российские войска
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