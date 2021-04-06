США требуют от России объяснить перемещение ее войск у границ Украины
Вашингтон обратился к Москве за разъяснениями в связи с передвижением российских войск у украинских границ.
«Мы обсудили нашу обеспокоенность ростом напряженности и нарушениями режима прекращения огня с союзниками по НАТО и обратились к России за разъяснениями», – сказал представитель госдепартамента США Нед Прайс.
Такие действия, по его словам, обусловлены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины и информацией о передвижении российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму.
Он также отметил, что оценивать подобные перемещения нужно, помня о событиях 2014 года в Украине.
«Контекст имеет значение», – добавил Прайс.
Позже в понедельник представитель Государственного департамента заявил Reuters, что США «открыты для взаимодействия с Москвой» по ситуации, назвав «достоверными» сообщения о перемещении российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму.
«Мы призываем Россию воздержаться от эскалационных действий», – сказал спикер.
Новости по теме
В Офисе президента заявили, что усиление военного сотрудничества между США и Украиной увеличит стоимость новой военной агрессии России против Украины.
МИД Украины и Польши в совместном обращении призвали Байдена не допустить завершения строительства газопровода Северный поток-2.
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.