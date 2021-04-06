КНДР отказалась от участия в Олимпиаде в Токио
Решение власти КНДР приняли 25 марта. Они объяснили отказ от участия сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса.
Решение Пхеньяна означает, что у Сеула не будет возможности использовать Олимпиаду для ускорения переговоров с КНДР. СМИ сообщали, что для их активизации Южная Корея рассчитывала привлечь Токио.
Олимпиада в японской столице должна пройти с 23 июля по 8 августа. Власти приняли решение не пускать на соревнования иностранных болельщиков.
Первоначально Олимпийские игры в Токио должны были пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса тогда они не состоялись.
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