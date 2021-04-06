НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
09:09 06 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

КНДР отказалась от участия в Олимпиаде в Токио

Решение власти КНДР приняли 25 марта. Они объяснили отказ от участия сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса.

Решение Пхеньяна означает, что у Сеула не будет возможности использовать Олимпиаду для ускорения переговоров с КНДР. СМИ сообщали, что для их активизации Южная Корея рассчитывала привлечь Токио.

Олимпиада в японской столице должна пройти с 23 июля по 8 августа. Власти приняли решение не пускать на соревнования иностранных болельщиков.

Первоначально Олимпийские игры в Токио должны были пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса тогда они не состоялись.

Источник:
Тэги: Северная Корея, Олимпиада в Токио
Loading...

Новости по теме

Южная Корея предлагает провести Олимпиаду вместе с Северной

Сеул направил в МОК предложение о совместном проведении Олимпиады-2032 вместе с Пхеньяном, столицей КНДР.

Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии

Обе северокорейские ракеты преодолели около 450 км и приземлились вне экономической зоны Японии.

В Японии стартовала эстафета олимпийского огня

«Олимпийский факел зажжен, и эстафета Олимпийского огня в Токио-2020 официально началась!» – сообщила пресс-служба оргкомитета.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты