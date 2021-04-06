Зеленский и генсек НАТО обсудили Донбасс

Глава государства заявил, что план действий по членству в Альянсе стал бы сдерживающим фактором для России, а НАТО – это единственный путь к окончанию войны в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по телефону обсудили обострения ситуации на Донбассе. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Последние недели мы наблюдаем очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и количества погибших украинских защитников», – заявил Зеленский.

Он также проинформировал Йенса Столтенберга о продолжающемся стягивании Россией войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям.

Зеленский также поблагодарил Генерального секретаря за внимание Альянса к безопасности ситуации вокруг Украины и призвал страны – члены НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.

«Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговом судоходству», – заявил Владимир Зеленский.

Глава Украинского государства отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

«Мы сторонники реформирования нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к окончанию войны в Донбассе», – сказал Зеленский, добавив, что ПДЧ станет настоящим сигналом для России.

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