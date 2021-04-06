Зеленский и генсек НАТО обсудили Донбасс
Глава государства заявил, что план действий по членству в Альянсе стал бы сдерживающим фактором для России, а НАТО – это единственный путь к окончанию войны в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по телефону обсудили обострения ситуации на Донбассе. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Последние недели мы наблюдаем очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и количества погибших украинских защитников», – заявил Зеленский.
Он также проинформировал Йенса Столтенберга о продолжающемся стягивании Россией войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям.
Зеленский также поблагодарил Генерального секретаря за внимание Альянса к безопасности ситуации вокруг Украины и призвал страны – члены НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.
«Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговом судоходству», – заявил Владимир Зеленский.
Глава Украинского государства отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.
«Мы сторонники реформирования нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к окончанию войны в Донбассе», – сказал Зеленский, добавив, что ПДЧ станет настоящим сигналом для России.
Новости по теме
Глава государства также дал распоряжения по укреплению украинской армии, в частности, по повышению зарплат всем категориям военнослужащих.
Президент с иностранными полами посетит Донецкую область, где встретится с военнослужащими.
Закон об особом порядке местного самоуправления на неподконтрольном Донбассе будет действовать до конца следующего года.