Лавров обвинил Киев в нарушении минских соглашений

Украинская сторона нарушает все договоренности по Донбассу, заявляет российский министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявляет, что Украина нарушает все минские соглашения, сообщает ТАСС во вторник, 6 апреля. «Очевидные нарушения всех минских договоренностей Киевом налицо. Теперь Киев перешел от критики политических рамок урегулирования кризиса на Донбассе к угрозам военных действий. Надеюсь, что это все-таки поможет встряхнуть такое благостное отношение в европейских столицах и они потребуют от господина Зеленского выполнять Минские договоренности в полной мере», – отметил глава МИД РФ. По его словам, российские власти встревожены тем, что происходит на Донбассе, а также риторикой Киева. «Что касается заявлений украинского руководства, на этот счет уже было много аналитических статей, репортажей. Нас это [высказывания Киева] тревожит. Мы об этом говорим и нашим европейским коллегам. Надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне», – сказал Лавров.

Российский министр также заявил, что Берлину и Парижу необходимо «безотлагательно привести в чувства» украинские власти в связи с обострением ситуации в Донбассе.

«К сожалению, каждый раз, когда встречается нормандский формат в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно», – сказал Лавров.

Тем временем, украинская делегация в ТКГ созывает срочное заседание из-за гибели военных на Донбассе.

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