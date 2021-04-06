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18:16 06 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СБУ в Харькове заблокировала поставки военных запчастей в РФ

Комплектующие переправлялись через границу под видом гражданской продукции.

Сотрудники контрразведки заблокировали в Харьковской области канал контрабандных поставок в Россию товаров военного назначения.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Организаторами схемы были руководители нескольких промышленных предприятий региона, среди которых оказались лица с гражданством РФ.

На их производственных мощностях изготавливались системы кондиционирования, которые поставлялись российскому ВПК для установки на военную технику.

При этом комплектующие переправлялись через границу под видом гражданской продукции.

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Тэги: поставки военных запчастей в РФ, СБУ в Харькове
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