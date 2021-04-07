Лавров заявил, что Украину пора «привести в чувство»
Об этом он сказал на пресс-конференции в Нью-Дели после встречи с главой МИД Индии, комментируя обострение на фронте в Донецкой и Луганской областях.
«К сожалению, каждый раз, когда встречается нормандский формат в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувство. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно», – заявил Лавров.
Он обвинил Украину в наращивании военной инфраструктуры и переброске войск к линии соприкосновения, а западные государства – в поддержке действий Украины.
«Киев перешел от критики политических рамок урегулирования кризиса на Донбассе к угрозам военными действиями. Надеюсь, что это все-таки поможет встряхнуть такое милостивое отношение в европейских столицах и они потребуют от господина Зеленского выполнять Минские договоренности в полной мере», – сказал Лавров.
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Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, комментируя различия между подходами России и стран запада к введению миротворцев.