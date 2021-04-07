Львов отказался покупать автобусы из Беларуси, чтобы не финансировать режим Лукашенко
Об этом сообщил мэр Андрей Садовый, комментируя тендер Европейского инвестиционного банка на обновление подвижного состава для Львова.
«Почему победил МАЗ? Все просто – Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов. Мы обращаемся к ЕИБ с просьбой провести этот тендер повторно. Почему? Революция и развитие демократического общества – это дело белорусского народа. Но финансировать «режим» мы не имеем права», – написал Садовый.
Он заявил, что Львов хочет покупать отечественную технику и попросил правительство ввести защитные тарифы или пошлины на закупку общественного транспорта за рубежом.
Новости по теме
Александр Лукашенко собрался закрыть дипломатические представительства в странах, заморозивших контакты с Беларусью.
«Крым – украинский. Когда говоришь неопределенно – это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь дипломатическим языком…»
Городские власти ввели новые ограничения из-за резкого увеличения числа больных коронавирусом.