Львов отказался покупать автобусы из Беларуси, чтобы не финансировать режим Лукашенко

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый, комментируя тендер Европейского инвестиционного банка на обновление подвижного состава для Львова.

«Почему победил МАЗ? Все просто – Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов. Мы обращаемся к ЕИБ с просьбой провести этот тендер повторно. Почему? Революция и развитие демократического общества – это дело белорусского народа. Но финансировать «режим» мы не имеем права», – написал Садовый.

Он заявил, что Львов хочет покупать отечественную технику и попросил правительство ввести защитные тарифы или пошлины на закупку общественного транспорта за рубежом.

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