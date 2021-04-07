НБУ: Украина может получить два транша МВФ

Ранее прогнозировалось, что в этом году Украина получит только один транш МВФ.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко считает, что Украина может рассчитывать на два транша Международного валютного фонда из-за более длительного процесса переговоров. Об этом сегодня в среду, 7 апреля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на интервью Шевченко.

«Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительное течение переговоров, мы можем ориентироваться на два транша», – сказал Шевченко.

Он выразил надежду, что Верховная Рада, вернувшись к обычному режиму работы, примет все необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ законы.

«Сейчас даже в случае снижения объемов (хотя я не готов говорить об объемах) нет ничего угрожающего. Эти средства могут быть замещены размещением евробондов. Мы же с вами знаем, что МВФ – это в первую очередь не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам», – добавил глава НБУ.

В то же время Шевченко подчеркнул, что НБУ не будет финансировать дефицит госбюджета в случае отсутствия финансирования.

«Уже был прошлый год, когда было очень много спекуляций на эту тему. Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: «Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета»", – указал Шевченко. Он добавил, что ни НБУ, ни он не планируют отступать от этого пункта.

Ранее Fitch Ratings прогнозировало, что в этом году Украина получит только один транш МВФ.

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