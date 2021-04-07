Ким Чен Ын назвал нынешнюю ситуацию в КНДР наихудшей

Глава государства заявил о наихудшей ситуации в стране и беспрецедентном множестве вызовов.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ситуация в КНДР складывается хуже, чем когда бы то ни было, и призвал партийные ячейки исправить недостатки. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Выполнение решений съезда партии, нацеленных на улучшение нашего стиля социалистического дела, достижение ощутимых изменений и развития в экономической работе, в улучшении стандартов жизни людей… даже в наихудшей ситуации, в которой нам нужно преодолевать беспрецедентное множество вызовов, зависит от роли, которую играют партийные ячейки», – заявил Ким Чен Ын на шестой конференции секретарей ячеек Трудовой партии Кореи.

Он раскритиковал партийные низы за неназванные «недостатки» и призвал немедленно их исправить, чтобы партия развивалась устойчиво и здорово.

В партийные ячейки в КНДР входит от пяти до 30 человек. Это самые маленькие единицы партии, которые занимаются надзором за работой на фабриках и в других местах.

Эксперты агентства Associated Press считают, что удар пандемии по северокорейской экономике, и без того страдающей от десятилетий неэффективного управления, и американские санкции, поставили лидера КНДР в самое сложное положение за все время его правления.

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