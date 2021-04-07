В Донецкой области восстановили водоснабжение в десятках городов и сел
После проведения ремонтных работ было восстановлено электроснабжение насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.
В Донецкой области восстановили водоснабжение, которое было прекращено из-за аварии, вызванной обстрелом со стороны сепаратистов. В 11:30 после ремонта был запущен насосный агрегат №9, сообщается на сайте КП Вода Донбасса.
«Сегодня после проведения ремонтных работ электроснабжение насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода было восстановлено… Подача воды была возобновлена… О выходе работы насосной станции на планируемую производительность будет сообщено дополнительно», – рассказали в компании.
В Донецкой облгосадминистрации добавили, что эта насосная станция находится в «серой зоне» между селами Васильевка и Крутая Балка. По состоянию на утро среды было прекращено централизованное водоснабжение города Волноваха и 12 населенных пунктов Волновахского района (всего около 60 тысяч человек), вода в которые подается из Великоанадольской фильтровальной станции, а также город Покровск и 23 населенных пунктов Покровского района (всего около 191 тысяч человек), водоснабжение которых осуществляется от Карловской фильтровальной станции.
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