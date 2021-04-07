НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
16:30 07 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Из Украины выслали криминального «авторитета» по кличке «Салим»

Россиянину два раза продлевали запрет на въезд в Украину. Мужчина проникал в страну незаконно «для налаживания криминальных и коррупционных связей».

Из Украины был выдворен гражданин РФ, криминальный «авторитет» по кличке «Салим». Его уже высылали из страны пять лет назад, однако он прибыл на территорию Украины незаконно, сообщает пресс-служба МВД.

«Данный гражданин был выдворен с территории Украины в 2016 году с последующим запретом въезда сроком на 3 года, в 2019 году запрет был продлен еще на 3 года. И несмотря на запрет въезда, мужчина незаконно попал в Украину вне пунктов пропуска для налаживания криминальных и коррупционных связей, распространения на территории Украины деятельности подконтрольных ему преступных групп и перераспределения таким образом сфер влияния в преступной среде», – говорится в сообщении.

На 42-летнего россиянина был составлен протокол об админправонарушении, предусмотренном ст. 203-1 КУоАП Невыполнение решения о запрете въезда в Украину.

Правоохранители приняли решение о принудительном возвращении криминального «авторитета» с запретом въезда.

6 апреля мужчина покинул территорию Украины.

Источник:
Тэги: криминальный авторитет, россиянин
Loading...

Новости по теме

Дело MH17: родственник жертвы напал на адвоката обвиняемого россиянина

На адвоката обвиняемого россиянина Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате напал родственник жертвы катастрофы MH17. Инцидент произошел в туалете суда.

В Киеве задержали россиянина с пятью килограммами кокаина

Уроженец России находился в розыске за совершение тяжкого преступления и находился на территории Украины по поддельным документам.

В Азербайджане обнаружили коронавирус у россиянина

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 — он обнаружен у гражданина России, прибывшего из Ирана.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
МОЗ просит дополнительно 6,5 млрд на вакцинацию

17:30  Украина

В Кабмине рассказали, когда ФОПы получат обещанную помощь

17:00  Украина

Из Украины выслали криминального «авторитета» по кличке «Салим»

16:30  Украина

В отношении деятельности руководства фирмы ООО «Сопромат» открыты несколько уголовных дел

16:02  Украина

Шмыгаль: необходимости в локдауне пока нет

16:00  Украина

В Донецкой области восстановили водоснабжение в десятках городов и сел

15:30  Украина

Сотня «слуг народа» купила в прошлом году авто и недвижимость

15:00  Украина

Украина потеряла $1,5 млрд резервов за месяц

14:00  Украина

Ким Чен Ын назвал нынешнюю ситуацию в КНДР наихудшей

13:00  Мир

Россия не хочет, чтобы США участвовали в нормандском формате

12:18  Мир

НБУ: Украина может получить два транша МВФ

11:45  Украина

Посевная кампания 2021 года – где покупать посевной материал?

11:02  Украина

Клуб НБА будет платить своим игрокам зарплату в криптовалюте

06:07  Мир

Вертолет NASA снял на Марсе первое фото

05:01  Мир

США поддерживают вступление Украины к НАТО

04:58  Украина

Львов отказался покупать автобусы из Беларуси, чтобы не финансировать режим Лукашенко

03:36  Украина

Лавров заявил, что Украину пора «привести в чувство»

02:54  Украина

Ким Чен Ын назвал нынешнюю ситуацию в КНДР наихудшей

13:00 Мир

Рацион людей два миллиона лет состоял практически только из мяса

20:06 Мир

Замминистра МВД Геращенко заявил о незаконности блокирования СМИ судебным решением

19:36 Украина

Из-за повышенного спроса в Европе российский газ через Украину превысил транзит

19:15 Украина

Зеленский: единственный путь к окончанию войны на Донбассе – вступление в НАТО

18:39 Украина

СБУ в Харькове заблокировала поставки военных запчастей в РФ

18:16 Украина

В Черновицкой области от COVID-19 скончалась 29-летняя врач, она была беременна

17:58 Украина

Активисты требуют допустить врачей к голодающему Навальному, российские силовики их задерживают

16:54 Мир

Путин подписал закон, обнуляющий его президентские сроки

13:19 Мир

Животные могут создавать собственную культуру и традиции

20:39 Мир

В Киеве эпидпорог превышен на 18%

18:00 Украина

Новости | Слоты