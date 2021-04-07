Из Украины выслали криминального «авторитета» по кличке «Салим»

Россиянину два раза продлевали запрет на въезд в Украину. Мужчина проникал в страну незаконно «для налаживания криминальных и коррупционных связей».

Из Украины был выдворен гражданин РФ, криминальный «авторитет» по кличке «Салим». Его уже высылали из страны пять лет назад, однако он прибыл на территорию Украины незаконно, сообщает пресс-служба МВД.

«Данный гражданин был выдворен с территории Украины в 2016 году с последующим запретом въезда сроком на 3 года, в 2019 году запрет был продлен еще на 3 года. И несмотря на запрет въезда, мужчина незаконно попал в Украину вне пунктов пропуска для налаживания криминальных и коррупционных связей, распространения на территории Украины деятельности подконтрольных ему преступных групп и перераспределения таким образом сфер влияния в преступной среде», – говорится в сообщении.

На 42-летнего россиянина был составлен протокол об админправонарушении, предусмотренном ст. 203-1 КУоАП Невыполнение решения о запрете въезда в Украину.

Правоохранители приняли решение о принудительном возвращении криминального «авторитета» с запретом въезда.

6 апреля мужчина покинул территорию Украины.

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