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19:00 07 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

За неделю COVID-смертность в мире выросла на 11% – ВОЗ

Количество новых случаев коронавирусной инфекции во всем мире растет шестую неделю подряд.

В мире за последнюю неделю зафиксировано 4 038 292 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 5% больше, чем за предыдущую неделю. За последние семь дней увеличилось число летальных исходов – на 11% (71 355), сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ отметили, что в целом количество новых случаев COVID-19 растет шестую неделю подряд.

Больше всего инфицирований наблюдается в Юго-Восточной Азии и в западной части Тихоокеанского региона. Также в Юго-Восточной Азии зафиксирован рост смертности от вируса на 46%.

Больше всего новых случаев заболевания за прошлую неделю зарегистрировано в:

  • Индии (513 885, увеличение на 38%),
  • Бразилии (505 668, +5%),
  • США (444 756, +5%),
  • Турции (265 937, +43%),
  • Франции (244 607, +4%).

За все время пандемии в Украине заболело 1 784 579 человек, летальных случаев – 35 498.

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Тэги: смертность, воз, пандемия
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