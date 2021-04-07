За неделю COVID-смертность в мире выросла на 11% – ВОЗ
Количество новых случаев коронавирусной инфекции во всем мире растет шестую неделю подряд.
В мире за последнюю неделю зафиксировано 4 038 292 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 5% больше, чем за предыдущую неделю. За последние семь дней увеличилось число летальных исходов – на 11% (71 355), сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ отметили, что в целом количество новых случаев COVID-19 растет шестую неделю подряд.
Больше всего инфицирований наблюдается в Юго-Восточной Азии и в западной части Тихоокеанского региона. Также в Юго-Восточной Азии зафиксирован рост смертности от вируса на 46%.
Больше всего новых случаев заболевания за прошлую неделю зарегистрировано в:
- Индии (513 885, увеличение на 38%),
- Бразилии (505 668, +5%),
- США (444 756, +5%),
- Турции (265 937, +43%),
- Франции (244 607, +4%).
За все время пандемии в Украине заболело 1 784 579 человек, летальных случаев – 35 498.
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