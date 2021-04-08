Москва не ждет извинений за заявление Байдена о Путине-убийце

Об этом в интервью российскому изданию «Коммерсант» заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

На вопрос, ждут ли в Кремле извинений от Белого дома из-за этого заявления, Патрушев дал отрицательный ответ.

«Нет. Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах», – сказал секретарь Совбеза РФ.

По мнению Патрушева, прогнозы дальнейшего развития отношений между США и РФ трудно назвать обнадеживающими.

«Однако мы настроены на диалог в сферах взаимного интереса и надеемся, что США проявят такую же заинтересованность», – добавил чиновник.

Напомним, 17 марта на телеканале ABC вышло интервью президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в котором он назвал лидера РФ Владимира Путина убийцей.

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