Москва не ждет извинений за заявление Байдена о Путине-убийце
Об этом в интервью российскому изданию «Коммерсант» заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
На вопрос, ждут ли в Кремле извинений от Белого дома из-за этого заявления, Патрушев дал отрицательный ответ.
«Нет. Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах», – сказал секретарь Совбеза РФ.
По мнению Патрушева, прогнозы дальнейшего развития отношений между США и РФ трудно назвать обнадеживающими.
«Однако мы настроены на диалог в сферах взаимного интереса и надеемся, что США проявят такую же заинтересованность», – добавил чиновник.
Напомним, 17 марта на телеканале ABC вышло интервью президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в котором он назвал лидера РФ Владимира Путина убийцей.
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