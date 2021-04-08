Научный руководитель Путина стал миллиардером

Ректор Санкт-Петербургского горного университета (СПбГГУ) Владимир Литвиненко стал долларовым миллиардером по оценке журнала Forbes.

По данным издания, его состояние оценивается в полтора миллиарда долларов.

65-летний бизнесмен впервые вошел в глобальный список Forbes, заняв 2035-ю строчку. В прошлогоднем рейтинге самых богатых людей России он бы занял 64-66 место.

Благосостояние Литвиненко значительно увеличилось из-за роста акций компании по производству удобрений «ФосАгро», в которой ему принадлежит пакет почти в 21 процент. За год акции «ФосАгро» подорожали почти в два раза.

В конце 1990-х Литвиненко руководил ученым советом, на котором будущий президент Владимир Путин защитил кандидатскую диссертацию по теме «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений».

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