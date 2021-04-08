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Главная » Мир » Политика
12:29 08 Апреля 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В мире обеспокоены безопасностью Украины

Сегодня глава МИД Польши срочно вылетел в Украину, а министр обороны Британии провел онлайн-встречу с представителями США, Литвы, Польши и Канады по вопросу Украины на фоне эскалации конфликта на Донбассе.

Глава МИД Польши Збигнев Рау в четверг, 8 апреля, посетит Украина со срочным визитом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

«Сегодня, 8 апреля, состоится внеочередной срочный визит министра Збигнева Рау в Киев. Визит связан с угрозой миру на границах Украины», – сказано в сообщении.

Из-за эскалации на Донбассе и военной активности России глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел ряд телефонных разговоров с иностранными коллегами, в частности из Грузии, Словакии, Нидерландов и Молдовы.

Министр обороны Британии Бен Уоллес провел онлайн-встречу с представителями США, Литвы, Польши и Канады по вопросу Украины на фоне эскалации конфликта на Донбассе. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что на встречу были приглашены делегаты тех стран, которые вносят основной вклад в сферу безопасности Украины.

В ходе встречи стороны выразили обеспокоенность по поводу увеличения военной активности РФ у границ Украины и пришли к выводу, что «дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, достигнутую в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ от 27 июля 2020 года».

Кроме того, участники переговоров подтвердили свою приверженность обеспечению обучения и поддержки для наращивания потенциала украинских Вооруженных сил.

Также политики подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины.

Источник:
Тэги: Пентагон, ОБСЕ, МИД Польши
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