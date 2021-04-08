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Главная » Украина » Политика
15:16 08 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Указ об увольнении Тупицкого оспорен в КСУ

В Конституционном суде оспорили указ главы государства об увольнении двух судей – Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В Конституционном суде Украины оспорили указы президента Владимира Зеленского об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина. Соответствующее конституционное представление пришло от народных депутатов, сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря.

«В Конституционный Суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжаловано конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об освобождении от должности Тупицкого А. и Касминина А.», – написала Совгиря.

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Тэги: зеленский, КСУ, тупицкий
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