Указ об увольнении Тупицкого оспорен в КСУ
В Конституционном суде оспорили указ главы государства об увольнении двух судей – Александра Тупицкого и Александра Касминина.
В Конституционном суде Украины оспорили указы президента Владимира Зеленского об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина. Соответствующее конституционное представление пришло от народных депутатов, сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря.
«В Конституционный Суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжаловано конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об освобождении от должности Тупицкого А. и Касминина А.», – написала Совгиря.
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