СМИ: на пост главы Минэнерго рассматривают пятерых

Несмотря на опровержение Минэнерго об отставке Витренка, СМИ уже назвали возможных его сменщиков.

В правительстве рассматривают пятерых кандидатов на пост министра энергетики, сообщает в четверг, 8 апреля, LB.ua со ссылкой на источники.

По данным издания, претендентами на пост главы Минэнерго являются:

Ольга Белькова – экс-нардеп, бывший замглавы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. С июня 2020 возглавляет международное направление компании Оператор ГТС Украины.

Андрей Фаворов – с конца 2018 года по апрель 2020 возглавлял газовый бизнес Нафтогаза.

Максим Немчинов – действующий замминистра энергетики, отвечает за нефтегазовое направление.

Юрий Гнатюк – директор Энергорынка.

Олег Семинский – нардеп от Слуги народа, замглавы комитета по энергетике и ЖКХ.

Из всех перечисленных только Немчинов и Гнатюк прокомментировали информацию СМИ, заявив, что предметного разговора по поводу возможности назначения на пост министра с ними не было, но они открыты к диалогу на эту тему.

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