СМИ: на пост главы Минэнерго рассматривают пятерых
Несмотря на опровержение Минэнерго об отставке Витренка, СМИ уже назвали возможных его сменщиков.
В правительстве рассматривают пятерых кандидатов на пост министра энергетики, сообщает в четверг, 8 апреля, LB.ua со ссылкой на источники.
По данным издания, претендентами на пост главы Минэнерго являются:
- Ольга Белькова – экс-нардеп, бывший замглавы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. С июня 2020 возглавляет международное направление компании Оператор ГТС Украины.
- Андрей Фаворов – с конца 2018 года по апрель 2020 возглавлял газовый бизнес Нафтогаза.
- Максим Немчинов – действующий замминистра энергетики, отвечает за нефтегазовое направление.
- Юрий Гнатюк – директор Энергорынка.
- Олег Семинский – нардеп от Слуги народа, замглавы комитета по энергетике и ЖКХ.
Из всех перечисленных только Немчинов и Гнатюк прокомментировали информацию СМИ, заявив, что предметного разговора по поводу возможности назначения на пост министра с ними не было, но они открыты к диалогу на эту тему.
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