РФ перебрасывает группу кораблей в Черное море

Военные корабли перебрасываются из Каспийского моря под видом учений с Черноморским флотом.

Россия перебрасывает более 10 десантных и артиллерийских катеров Каспийской флотилии в Черное море. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.

«В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов КФЛ ЮВО совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что экипажи катеров КФЛ во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях.

В то же время, Администрация морских портов Украины сообщает, что 8 апреля украинский военно-морской флот начал учения в Черном море. Из-за этого ограничена работа в крупнейших портах.

«В портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев ограничена лоцманская проводка через военные учения ВМС ВСУ», – говорится в сообщении.

По данным АМПУ, канал Устье «Быстрое – открыт, на Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском каналах такж

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