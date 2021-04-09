В Париже ограбили самый лучший в мире отель
Грабители совершили налет на престижный парижский отель «George V», который неоднократно признавался «лучшим в мире» по версии ряда изданий.
По данным их источников, инцидент произошел 8 апреля примерно в 21.30 по местному времени.
«Нападавших было двое. Они зашли в здание гостиницы, разбили витрины и достали оттуда драгоценности, среди которых были изделия крупных ювелирных брендов», – сообщили журналистам в полиции.
Le Parisien со ссылкой на источники указывает, что в самом ограблении участвовал один человек. Он зашел в здание и направил пистолет на двух сотрудников, находившихся в холле отеля. Затем топором вскрыл витрины и достал драгоценности. Награбленное налетчик положил в карманы, после чего вышел на улицу, где его ждал сообщник на скутере.
После этого нападавшие скрылись с места преступления. Их лица были спрятаны под балаклавами.
Отель «George V» принадлежит канадской компании Four Seasons Hotels and Resorts. В 2014 году он был признан «Лучшим отелем в мире за предоставляемые услуги» по версии лайфстайл-издания Conde Nast Traveler.
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