В Украине хотят восстановить производство вакцин
Максим Степанов рассказал, что нужно для производства самых необходимых вакцин в Украине.
Украинским производителям вакцин необходимо создать нужные условия. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в программе «Народ против» на канале «Украина 24″.
«После развала СССР в Украине производилось 5 вакцин. За годы независимости все это было уничтожено как таковое. Это производство нужно возродить. И это не с точки зрения исключительно вакцин против COVID-19. Это производство всех вакцин, чтобы была такая возможность. У нас в стране нет ни одного биореактора, который может синтезировать», — сказал он.
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