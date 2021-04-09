В Украине хотят восстановить производство вакцин

Украинским производителям вакцин необходимо создать нужные условия. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в программе «Народ против» на канале «Украина 24″.

«После развала СССР в Украине производилось 5 вакцин. За годы независимости все это было уничтожено как таковое. Это производство нужно возродить. И это не с точки зрения исключительно вакцин против COVID-19. Это производство всех вакцин, чтобы была такая возможность. У нас в стране нет ни одного биореактора, который может синтезировать», — сказал он.