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Главная » Украина » Религия
00:08 10 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минздрав Украины решил начать массовую вакцинацию священников

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям приравнял священнослужителей к социальным работникам.

Соответственно, они теперь могут получить прививку против COVID-19.

Об этом говорится на сайте Центра общественного здоровья.

«Рекомендовать МЗ Украины «приравнять» служителей официально зарегистрированных в Украине церквей и религиозных организаций к социальным работникам», – говорится в протоколе заседания штаба.

Чтобы записаться на прививку, духовным лицам нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те передадут списки координаторам по вакцинации в регионе. После согласования с координаторами руководители сообщат желающим о времени и месте прививки.

Напомним, что вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в пять этапов.

Первый этап предусматривает вакцинацию медиков ковидных больниц, бригад экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, обитателей и персонал домов престарелых и военных на фронте.

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Тэги: священники, прививка, коронавирус
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