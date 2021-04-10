Минздрав Украины решил начать массовую вакцинацию священников
Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям приравнял священнослужителей к социальным работникам.
Соответственно, они теперь могут получить прививку против COVID-19.
Об этом говорится на сайте Центра общественного здоровья.
«Рекомендовать МЗ Украины «приравнять» служителей официально зарегистрированных в Украине церквей и религиозных организаций к социальным работникам», – говорится в протоколе заседания штаба.
Чтобы записаться на прививку, духовным лицам нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те передадут списки координаторам по вакцинации в регионе. После согласования с координаторами руководители сообщат желающим о времени и месте прививки.
Напомним, что вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в пять этапов.
Первый этап предусматривает вакцинацию медиков ковидных больниц, бригад экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, обитателей и персонал домов престарелых и военных на фронте.
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