Суд арестовал принадлежащую Медведчуку яхту
Суд наложил арест на одно из судов, которое, согласно документам, имеющимся в наличии у Службы безопасности Украины, принадлежит Виктору Медведчуку.
Соответствующее решение на основе материалов СБУ принял Херсонский городской суд Херсонской области 9 апреля, информирует пресс-центр СБУ.
В частности, следователи СБ Украины задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна Romance 1 (порт приписки – Херсон). В том числе речь идет о заходах в порты оккупированного РФ Крыма.
Поэтому в рамках данного уголовного производства исследуются обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
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