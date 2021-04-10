НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
08:39 10 Апреля 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Австралийская серфингистка продает интимные фото

Холли-Дейзи Коффи обрела популярность в Instagram благодаря откровенному контенту. В соцсети у нее более миллиона подписчиков.

Девушка с детства рассекала волны, но в 2017 году ей пришлось завершить профессиональную карьеру из-за травмы. В прошлом году обладательница роскошной фигуры решила расширить сферу заработка и открыла веб-страницу, где публикует платные интимные фото.

Как пишут СМИ, Холли-Дейзи последовала примеру старшей сестры Элли-Жан, которая создала сайт для взрослых еще в 2019 году.

Обворожительная Коффи не бросила серфинг и продолжает кататься на доске для поддержания формы. Кроме Элли-Жан, у нее есть еще две сестры: Бонни-Лу и Руби-Ли.

Источник:
Тэги: Австралия, серфинг
Loading...

Новости по теме

Чемпион мира по гребле перевозил на надувной лодке 650 кг кокаина

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр и трехкратный чемпион мира по гребле австралиец Натан Баггали и его младший брат признаны виновными.

На востоке Австралии сильнейшее за полвека наводнение

Проливные дожди на восточном побережье Австралии привели к сильнейшему за последние полвека наводнению в ряде районов страны.

В Австралии коала устроила масштабное ДТП

На автодороге у города Аделаида на юге Австралии коала вышла на автомобильное шоссе. Водитель, увидев животное, предпринял экстренное торможение.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты