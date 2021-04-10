Австралийская серфингистка продает интимные фото

Холли-Дейзи Коффи обрела популярность в Instagram благодаря откровенному контенту. В соцсети у нее более миллиона подписчиков.

Девушка с детства рассекала волны, но в 2017 году ей пришлось завершить профессиональную карьеру из-за травмы. В прошлом году обладательница роскошной фигуры решила расширить сферу заработка и открыла веб-страницу, где публикует платные интимные фото.

Как пишут СМИ, Холли-Дейзи последовала примеру старшей сестры Элли-Жан, которая создала сайт для взрослых еще в 2019 году.

Обворожительная Коффи не бросила серфинг и продолжает кататься на доске для поддержания формы. Кроме Элли-Жан, у нее есть еще две сестры: Бонни-Лу и Руби-Ли.

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