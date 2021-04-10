Красную зону карантина покинул еще один регион
На Закарпатье, которое до сих пор входило в красную зону карантина, теперь будут действовать ограничения, предусмотренные для желтого уровня.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отменить красный уровень эпидемической опасности на Закарпатье. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале по результатам внеочередного заседания комиссии.
«… Отменить с 00 часов 00 минут 11 апреля красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области», – написал он.
По словам Немчинова, на территории Закарпатской области будут действовать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности.
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