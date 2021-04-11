Украина в топе критических стран Европы по COVID
По уровню распространения коронавирусной инфекции Украина занимает 11 место в мире и пятое в Европе.
В мире за прошедшие сутки диагностировали более 703 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Украина заняла 11 место в мире и пятое в Европе. Об этом говорится на сайте Worldometers.
При этом больше всего больных снова обнаружили в Индии, Бразилии, США. В частности, в Индии зафиксировали почти 153 тыс. новых заражений, в Бразилии – более 69 тыс. в США – более 66 тыс.
Кроме того, более 52 тыс. больных зарегистрировали в Турции. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Франция и Польша.
Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – пятую позицию.
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