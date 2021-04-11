В Мадриде с аукциона экстренно сняли картину и запретили вывозить из страны
Возможно, ее написал Караваджо, и она стоит в 100 тысяч раз больше.
С торгов в Мадриде экстренно сняли картину размером 111 на 86 сантиметров, на которой изображен Иисус Христос после бичевания. Аукционный дом Casa Ansorena указал, что автор полотна — Хосе де Рибера, в XVII веке долгое время живший в Неаполе. Картину оценили в полторы тысячи евро, пишет The Guardian.
Буквально за день до торгов эксперты испанского музея Прадо заявили о наличии веских оснований предполагать, что работу написал Караваджо. В таком случае ее стоимость может достигнуть 150 миллионов евро — в сто тысяч раз больше изначальной.
После экстренного совещания Министерство культуры Испании решило запретить вывоз картины из страны. Эксперты проведут углубленное техническое и научное исследование полотна, чтобы установить его подлинное авторство.
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Эксперт отметил, что полотно отлично сохранилось. Возможно, картина находилась на чердаке более 150 лет. Владельцы дома, естественно, понятия не имели, что у них хранится такой шедевр.
Франциск заявил в интервью, опубликованном изданием британских иезуитов «Thinking Faith», что Караваджо — живописец, которым он восхищен. «Его картины говорят со мной», — сказал понтифик.
«Караваджо найден!» — не скрывая радости, заявил нам начальник одесской областной милиции Михаил Яцков. В Украину после двух лет поисков полотно доставят в сопровождении сотрудников спецподразделения МВД «Титан»…