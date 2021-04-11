В Мадриде с аукциона экстренно сняли картину и запретили вывозить из страны

Возможно, ее написал Караваджо, и она стоит в 100 тысяч раз больше.

С торгов в Мадриде экстренно сняли картину размером 111 на 86 сантиметров, на которой изображен Иисус Христос после бичевания. Аукционный дом Casa Ansorena указал, что автор полотна — Хосе де Рибера, в XVII веке долгое время живший в Неаполе. Картину оценили в полторы тысячи евро, пишет The Guardian.

Буквально за день до торгов эксперты испанского музея Прадо заявили о наличии веских оснований предполагать, что работу написал Караваджо. В таком случае ее стоимость может достигнуть 150 миллионов евро — в сто тысяч раз больше изначальной.

После экстренного совещания Министерство культуры Испании решило запретить вывоз картины из страны. Эксперты проведут углубленное техническое и научное исследование полотна, чтобы установить его подлинное авторство.

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