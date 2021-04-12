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09:16 12 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В РПЦ подготовили регламент по изгнанию бесов

Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации.

Русская православная церковь подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма (изгнания бесов), сообщил  председатель комиссии по богословию, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации», – объяснил он, отказавшись разглашать содержание документа до его публикации.

Осенью 2020 года в соцсетях появилось видео, на котором жители Волгоградской области пытались с помощью чеснока, икон и святой воды «изгнать бесов» из своего 10-летнего сына, который якобы странно ведет себя в храме. В процессе ребенку не давали двигаться, он кричал и пытался вырваться.

После этого митрополит Иларион назвал недопустимой самодеятельность верующих в вопросах, связанных с экзорцизмом. Он отметил, что ритуал совершает специально подготовленный священник-экзорцист, получивший на это благословение архиерея. Кроме того, практики экзорцизма нельзя применять к детям. Также Иларион подчеркнул, что «беснование» не надо путать с психическими расстройствами.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после случая в Вологоградской области назвал опасными и вредными попытки самочинного «изгнания бесов», особенно у детей.

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Тэги: РПЦ, изгнание бесов
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