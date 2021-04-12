Иран обвинил Израиль во взрыве на ядерном объекте
С помощью диверсии на объекте в Натанзе Израиль пытается сорвать переговоры по ядерной сделке, считают в Иране.
В Иране считают, что за аварией на ядерном объекте в Натанзе стоит Израиль. Об этом заявил в понедельник, 12 апреля, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает IRNA.
Таким образом, считает Тегеран, Израиль пытается сорвать переговоры по ядерной сделке.
«Израильские политики и военные откровенно говорят, что не позволят достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций и сегодня думают, что добились своей цели», – сказал он.
Зариф добавил, что «ответом Израилю будет еще больший прогресс в ядерной сфере».
«Элите и народу (Ирана) нужно быть внимательными, чтобы не попасть в хитрую ловушку, созданную израильскими властями», – заявил глава МИД страны.
Также он пообещал, что Иран отомстит Израилю за атаку в Натанзе.
Тем временем, Nour News сообщает, что спецслужбы Ирана установили личность причастного к диверсии на ядерном объекте в Натанзе.
«Личность человека, нарушившего работу электросети ядерного объекта в Натанзе, что привело к остановке подачи электроэнергии в один из залов комплекса, установлена», – заявил чиновник министерства информации (разведки) страны.
По его словам, проводятся мероприятия по поимке виновника.
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