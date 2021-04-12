60 лет назад был совершен первый орбитальный полёт вокруг Земли

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток-1″ стал первооткрывателем Космоса.

Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный полёт вокруг Земли.

«Советский Союз, впервые запустивший в 1957 году искусственный спутник Земли, первым достигший Луны в 1959 году, наконец, первым в прошлом году вернувший на Землю животных из космоса, только что дал миру своего Христофора Колумба космического пространства», – так комментировало новость агентство Франс Пресс. От французов не отставали американцы, итальянцы, немцы, англичане.

Юрий Гагарин стал близким для всех народов земного шара.



Отрывок из хроники полета:

9 часов 09 минут. Отделение первой ступени. Гагарин должен услышать, как отделилась эта ступень, и почувствовать, что вибрация резко уменьшилась. Ускорение тотчас возрастает, так же, как и перегрузки. На пункте наблюдения ждут доклада Гагарина…

В динамиках — молчание.

Королёв:?:

— «Кедр», как чувствуете себя? — Гудение динамиков, знакомого голоса нет.

Королёв:

— «Кедр», отвечайте; — Все внимание на динамики.

Королёв:

— «Кедр»; На связь; Я «Двадцатый». — И в другой микрофон: — Связь; Быстро;

— Я — «Двадцатый», — Королёв продолжает вызывать космонавта.

По-прежнему молчание.

Эфир не приносит ответа. Что это? Внезапная разгерметизация? Обморок от растущих перегрузок?

Неожиданно в бункер врывается голос Гагарина:

— Сброс головного обтекателя… Вижу Землю… Красота-то какая;..

Только в эту минуту многие из присутствующих осознали: человек в космосе; Всех охватила радость, внезапно ушли волнения…

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