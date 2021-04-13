Сегодня Верховная Рада проведет два внеочередных заседания

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков. На заседании депутаты должны рассмотреть 12 вопросов.

«Только что подписал распоряжение о проведении завтра двух внеочередных заседаний. Первое заседание состоится в 16:00. К рассмотрению планируется пять вопросов, большинство из которых направлены на урегулирование ситуации с тарифами», – написал он.

Второе внеочередное заседание, по словам Разумкова, планируется на 17:30.

На нем депутаты должны рассмотреть 12 вопросов, среди которых – законопроекты, связанные с предотвращением распространения коронавируса.

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