Убившего собаку священника РПЦ запретил в служении

Настоятель Успенского храма в Апатитах Константин Кузнецов, уволен и запрещен в служении после обвинений в убийстве собаки. Свидетелями расправы стали 20-25 детей дошкольного возраста.

Указ подписан митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном по результатам служебной проверки. Кузнецов запрещен в служении в РПЦ с формулировкой «в связи с совершением общественно опасного деяния не совместимого со священническим служением, нанесшего значительный урон общественному мнению о Русской православной церкви».

8 апреля на территории горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр» на глазах детей застрелили собаку одного из работников. Очевидцы утверждают, что в собаку по кличке Фрося стрелял местный священник.

«Фросе был год. Мой напарник, Саня, нашел ее в подъезде щенком и взял домой, – рассказал Иван Воронцов, оператор канатной дороги горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр». – С ней и на работу ходил – чего ей дома сидеть? Ходила в наморднике, ни разу никого не укусила. Ее любили все, дети особенно».

Свидетелями расправы стали 20-25 детей дошкольного возраста.

Полиция проводит проверку.

По словам Воронцова, священник Константин Кузнецов часто приезжал на горнолыжный курорт и катался вместе со своими детьми. Но семья Кузнецовых была единственной, кого Фрося не принимала – лаяла на сына священника.

Невзлюбил Кузнецов и вторую собаку, более крупную, по кличке Гром. Ее все время держали на привязи. Иван Воронцов видел, как Кузнецов-старший однажды замахнулся на пса. Оператор сделал священнику замечание.

Работник горнолыжного комплекса подчеркивает, что никаких инцидентов с собаками до сих пор там не было: ни нападений, ни укусов, ни жалоб от родителей маленьких горнолыжников. Наоборот, всех забавляли безобидные животные.

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