Власти рассчитывают на транш МВФ осенью этого года

К этому времени должно быть сделано все, что предусмотрено программой соглашения.

Власти Украины ожидают, что первый пересмотр программы stand-by с МВФ состоится в первой половине текущего года. О сценариях сотрудничества с фондом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в интервью РБК-Украина, опубликованном сегодня во вторник, 13 апреля.

«В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Самый крайний желаемый срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесен на совет директоров Фонда – июль, поскольку в августе в МВФ месяц отпусков», – сказал Устенко.

К этому времени должно быть сделано все, что предусмотрено программой.

«И, по большому счету, уже многое сделано. В части Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах. По поводу НБУ они обо всем договорились. Будут внесены изменения в закон о банках и законе о Нацбанке, которые повышают его независимость», – добавил Устенко.

Единственный транш по новой программе МВФ в 2,1 млрд долларов Украина получила в середине прошлого года. С тех пор выделение новых траншей все время откладывается.

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