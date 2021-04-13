СБУ начнет масштабные антитеррористические учения на границе с Россией
Обучение пройдет в максимально приближенных к реальным условиях
Служба безопасности Украины с 14 апреля начинает многоэтапные антитеррористические учения в Харьковской области. Учения будут проходить по всей территории региона, однако особое внимание сосредоточат на пограничных районах.
Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины.
Учения продлятся до конца мая. В них примут участие подразделения СБУ, Нацгвардии Украины, Нацполиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра.
Как отмечают в СБУ, обучение пройдет в максимально приближенных к реальным условиях. Правоохранители будут использовать боевое огнестрельное оружие, военную технику и радиотехнические средства.
Местные власти Харьковской области уже предупредили о запланированных мероприятиях, должностные лица должны полностью содействовать учениям правоохранителей.
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