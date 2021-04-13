НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
20:03 13 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СБУ начнет масштабные антитеррористические учения на границе с Россией

Обучение пройдет в максимально приближенных к реальным условиях

Служба безопасности Украины с 14 апреля начинает многоэтапные антитеррористические учения в Харьковской области. Учения будут проходить по всей территории региона, однако особое внимание сосредоточат на пограничных районах.

Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины.

Учения продлятся до конца мая. В них примут участие подразделения СБУ, Нацгвардии Украины, Нацполиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра.

Как отмечают в СБУ, обучение пройдет в максимально приближенных к реальным условиях. Правоохранители будут использовать боевое огнестрельное оружие, военную технику и радиотехнические средства.

Местные власти Харьковской области уже предупредили о запланированных мероприятиях, должностные лица должны полностью содействовать учениям правоохранителей.

Источник:
Тэги: СБУ в Харькове, учения СБУ, граница с РОссией
Loading...

Новости по теме

В Индии родился ребенок с двумя головами и тремя руками

Обе головы девочки принимают пищу и дышат.

Власти рассчитывают на транш МВФ осенью этого года

К этому времени должно быть сделано все, что предусмотрено программой соглашения.

В США сотрудница полиции перепутала шокер и пистолет при задержании

Глава полиции города Бруклин-Сентер в Миннесоте объяснил гибель 20-летнего «случайным выстрелом».

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты