СБУ начнет масштабные антитеррористические учения на границе с Россией

Обучение пройдет в максимально приближенных к реальным условиях

Служба безопасности Украины с 14 апреля начинает многоэтапные антитеррористические учения в Харьковской области. Учения будут проходить по всей территории региона, однако особое внимание сосредоточат на пограничных районах.

Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины.

Учения продлятся до конца мая. В них примут участие подразделения СБУ, Нацгвардии Украины, Нацполиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра.

Как отмечают в СБУ, обучение пройдет в максимально приближенных к реальным условиях. Правоохранители будут использовать боевое огнестрельное оружие, военную технику и радиотехнические средства.

Местные власти Харьковской области уже предупредили о запланированных мероприятиях, должностные лица должны полностью содействовать учениям правоохранителей.

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