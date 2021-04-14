Власти Египта арестовали судно, которое в течение недели блокировало Суэцкий канал
Администрация канала требует от владельца контейнеровоза Ever Given компенсации убытков в размере 916 миллионов долларов.
Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shoei Kisen, с момента его снятия с мели 29 марта находится в озере, отделяющем два участка канала.
Два источника в Управлении Суэцкого канала (SCA) на условиях анонимности сообщили агентству Reuters, что для удержания судна было издан судебный приказ. По данным одного из источников, переговоры о компенсации все еще продолжаются.
По данным британской компании, которая выступает страховщиком Ever Given, иск канала включал в себя 300 миллионов долларов «бонуса за спасение» и 300 миллионов долларов за «потерю репутации».
Несмотря на размер требования, владелец и страховая компания продолжали переговоры с SCA.
«12 апреля в SCA направлено тщательно продуманное и щедрое предложение по урегулированию их требований. Мы разочарованы последующим решением SCA сегодня арестовать судно», – сообщили в компании.
Напомним, что транзит по Суэцкому каналу около недели был перекрыт мощным 400-метровым контейнеровозом Ever Given, который шел из китайского города Шэньчжэнь в Роттердам. 23 марта во время прохождения по Суэцкому каналу судно потеряло управление и село на мель в условиях плохой видимости из-за песчаной бури.
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